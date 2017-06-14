Кличко розповів, як розвиток прибережних територій у Києві збільшить кількість туристів (інфографіка)

Розвиток інфраструктури прибережних територій Києва підвищить туристичну привабливість столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час презентації Концепції розвитку інфраструктури прибережних територій та зон відпочинку Києва, яка відбулася в Департаменті містобудування та архітектури.

Кличко зауважив, що Київ має унікальне природне середовище, оскільки острови тут розташовані практично в центрі міста.

«І ці зони відпочинку треба розвивати. Бо розвинені прибережні території – це і комфортний відпочинок киян, і туристична привабливість нашого міста», – наголосив мер Києва.

Читайте такожКличко відсторонив керівника апарату КМДА на час розслідування щодо підробленого дипломаВін зауважив, що в Концепції, яку презентує Департамент містобудування та архітектури КМДА, значна увага приділена розважальній інфраструктурі та інфраструктурі для активного відпочинку на Трухановому острові та в Гідропарку. Окрім того, додав Віталій Кличко, йдеться про реалізацію проекту встановлення найбільшого в Україні флагштоку Державного прапору – 75 метрів, і наразі тривають консультації щодо цього з ЮНЕСКО, оскільки схили Дніпра перебувають під охороною цієї організації. Також йдеться про облаштування канатної дороги (від Арки Дружби народів до Труханова острова), станції канатної дороги на Поштовій Площі, екскурсійно-оглядової вежі, пішохідної зони на Контрактовій площі, а також облаштування належної кількості паркінгів і зон відпочинку.

«У цьому проекті будуть об’єднані маршрутами знакові місця Києва. А Поштова площа стане туристичним хабом, звідки можна буде дістатися до найгарніших локацій Києва», – наголосив Віталій Кличко.

Він зауважив, що хтось, можливо, спитає, а чому раніше столична влада не робила цього.

«Бо в тій ситуації, у якій ми отримали місто, ми спочатку зосередилися на гострих проблемах життєзабезпечення міста, які потребували вирішення», – наголосив Віталій Кличко. Зокрема, був порожній бюджет, місто мало борг у 24 мільярди гривень, який вже скорочений майже вдвічі, та дісталася в спадок напівзруйнована інфраструктура. Тому, додав мер Києва, першочерговим завданням було стабілізувати економічну ситуацію в столиці, вирішити низку ключових проблем і тим самим дати сигнал інвесторам, що у розвиток Києва можна вкладати кошти.

Віталій Кличко також підкреслив, що реалізація Концепції розвитку інфраструктури також пов’язана із залученням інвестицій і надходженнями до бюджету Києва.

«Усі інвестиції та надходження ми вкладаємо у розвиток інфраструктури, щоб кияни бачили, що місто дійсно розвивається і стає комфортним», – сказав столичний голова.

Він також нагадав, що столична влада вже відновила роботу київських фонтанів, відкрила оновлену пішохідну зону на Поштовій площі, реконструювала київський велотрек та відкрила парк «Наталка».

«Ми показали, якими мають бути парки. І це лише початок. Ми працюємо над значною кількістю проектів, які змінять наше місто. Адже потенціал у Києва дуже великий», – підкреслив Віталій Кличко.