Журналісти дізнались, чому на столичному Південному мості з'явились наскрізні діри (відео)

Наскрізні отвори в естакаді київського Південного мосту проробили на час планового ремонту. Наразі тут замінюють шви між плитами. Про це журналістам "ДжеДАІ" розповіли комунальники.

Читайте такожУ Києві до кінця літа зупиняє роботу "човникова" електричка на ТроєщинуЗа їхніми словами, взимку дороги посипають сіллю, яка роз'їдає бетон. Згодом вода протікає у тріщини між плитами і руйнує опори. Тепер шви замінять і зроблять нову ізоляцію. Скільки ще триватиме ремонт, прогнозувати не беруться.