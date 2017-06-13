Кличко відсторонив керівника апарату КМДА на час розслідування щодо підробленого диплома

Мер Києва Віталій Кличко тимчасово відсторонив керівника апарату Київської міської держадміністрації Володимира Бондаренка від виконання посадових обов’язків, зважаючи на заяву посадовця від 6 червня. Про це йдеться у розпорядженні №413 від 6 червня, яке оприлюднено на офіційному сайті київської влади.

Читайте такожВибух у київській маршрутці: водієві загрожує до 5 років тюрми (відео)Згідно з документом, Бондаренко відсторонений з 7 червня «до завершення офіційних перевірок та розслідувань, пов’язаних з оприлюдненням інформації про начебто використання підроблених документів».

Як повідомлялось, 11 травня журналісти програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») оприлюднили розслідування щодо шляху Бондаренка до влади і заявили, що його диплом про вищу юридичну освіту підроблений.