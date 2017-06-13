У Києві до кінця літа зупиняє роботу "човникова" електричка на Троєщину
17:04, 13 червня 2017Київ
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Рух орієнтовно припиниться 19 червня.
Рух зупинять через низький пасажиропоток \ фото: УНИАН
У столиці з наступного тижня й до кінця літа не курсуватимуть «човникові» потяги міської електрички від Петрівки до Троєщини.
Читайте такожВлада Києва призупиняє плани з будівництва метро на ТроєщинуЯк повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на КП «Київпастранс», курсування потягів припинено у зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку, орієнтовно з 19 червня до 28 серпня 2017 року.
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