У Києві до кінця літа зупиняє роботу "човникова" електричка на Троєщину

17:04, 13 червня 2017
Київ
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Рух орієнтовно припиниться 19 червня.

фото: УНИАН

У столиці з наступного тижня й до кінця літа не курсуватимуть «човникові» потяги міської електрички від Петрівки до Троєщини.

Читайте такожВлада Києва призупиняє плани з будівництва метро на ТроєщинуЯк повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на КП «Київпастранс», курсування потягів припинено у зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку, орієнтовно з 19 червня до 28 серпня 2017 року.

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Теги: #міська електричка#електричка на Троєщину