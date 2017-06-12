Доступні ліки: У КМДА повідомили про долучення до програми приватних аптек (адреси)

До прог​рами «Доступні ліки» долучаються приватні аптечні мережі. Наразі у Києві за зазначеною програмою відпускають лікарські засоби із відшкодуванням вартості у 261-й аптеці. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Читайте такожУ 2016 році на лікування онкохворих місто виділило 40 мільйонів гривень - КМДА«Доступні ліки» – це програма забезпечення кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість його життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень від хронічних хвороб. Програма дає можливість кожному отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет 2 типу. Для отримання препаратів за програмою «Доступні ліки» необхідно звернутись до лікаря, отримати виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки та одержати ліки», – розповів заступник голови КМДА.

За його словами, механізм роботи програми наступний: держава компенсує вартість лікарського засобу, виробник якого подав заявку на участь у програмі «Доступні ліки», за найнижчою ціною. Саме такий препарат пацієнт отримує безкоштовно. Препарат, ціна на який не перевищує граничну оптово-відпускну ціну, пацієнт може отримати доплативши лише різницю між розміром відшкодування за упаковку та фактичною ціною препарату. Ціну, яку повністю відшкодовує держава, встановив уряд після того, як її визначило Міністерство охорони здоров’я шляхом порівняння ціни на аналогічні міжнародні непатентовані назви у 5 сусідніх країнах України: Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії.

«Виходячи із можливостей бюджету та враховуючи потреби людей у ліках, до програми включено 157 лікарських засобів, із яких близько 50 – іноземного виробництва. Безоплатно пацієнти можуть отримати 23 лікарські засоби, у тому числі 3 імпортні, решта ліків відпускається з частковою доплатою. Наприклад, препарат від бронхіальної астми, який коштує 605 гривень, хворий зможе придбати за 80 гривень, решту компенсує держава», – підсумував Микола Поворозник.