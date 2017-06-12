У Києві на Марші Рівності в неділю очікують до 5 тисяч учасників

Організатори Маршу Рівності, що запланований на 18 червня в рамках «КиївПрайд-2017», очікують до 5 тисяч учасників маршу. Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила директор ГО «КиївПрайд» Руслана Панухник.

Читайте такожУ Києві пройде гей-парад, провести його хочуть на Хрещатику«Наприклад, два роки тому ми могли б назвати більш конкретну цифру, тому що марші того часу носили закритий характер, і реєстрація на них була обов’язкова. Зараз марш носить відкритий характер, реєстрація є добровільною і покликана покращити комунікацію з учасниками. А тому порахувати можливо лише потенційну кількість. Цього року ми розраховуємо на 5 тис. учасників. З огляду на аналіз усіх подій і всього, що відбулося минулого року, ми можемо говорити, що кількість учасників приблизно буде до 5 тисяч», - сказала Панухник.

Панухник зазначила, що цього року довжина проходження маршу збільшилась: «Минулого року було 750 м , цього року – 1,2 км».

За її словами, марш відбудеться зранку.

«Маршрут ходи проляже від перетину вулиць Богдана Хмельницього і Володимирської, далі між Національним університетом ім. Шевченка і пам’ятником Шевченку по вул. Володимирській, потім по вулиці Льва Толстого до одноіменної площі», - сказала директор «КиївПрайд».

До забезпечення правопорядку під час маршу його учасників супроводжуватимуть правоохоронці та волонтери.

«Ми ведемо тісну співпрацю і комунікацію з поліцією. Ми також аналізуємо всі можливі потенційні ризики. І в разі чого поліція готова залучити більшу кількість правоохоронців, якщо це буде потрібно. Загалом, близько 6 тис. правоохоронців планується задіяти для забезпечення порядку під час маршу і щоб хода пройшла мирно. Оргкомітет «Прайду» також підготував близько 50 волонтерів безпеки, які також будуть організовувати колону і слідкувати за тим, щоб не відбувалось провокацій», - повідомила Панухник.

Член правління ГО «КиївПрайд» Зорян Кісь наголосив, що марш є правозахисною ходою. Він повідомив, що гасло цьогорічного Прайду – «Країна для всіх» та озвучив його політичну декларацію, в якій, зокрема, зазначено: «Ми виступаємо проти будь-яких привілеїв чи обмежень. Україна, яка не є країною для всіх, є Україною минулого. Україна майбутнього – це країна свободи, рівностей та можливостей».