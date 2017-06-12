У Києві до 14 червня частково обмежать рух транспорту на Володимирській

У Києві з 12 до 14 червня частково обмежать рух транспорту на вул. Володимирській. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальна корпорація «Київавтодор».

Читайте такожУ Києві прорвало трубопровід - просіла дорога (відео)«З 12 до 14 червня буде частково обмежено рух транспорту в першій смузі проїзної частини вул. Володимирської (ріг вул. Софіївської в напрямку вул. Б. Хмельницького). У цей період дорожники Шевченківського району ремонтуватимуть дорожнє покриття проїзної частини», - йдеться у повідомленні.

У «Київавтодорі» просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з ремонтом, і заздалегідь планувати маршрут.