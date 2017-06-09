Юрист про декларацію Кличка: перевірка доходів високопосадовців є світовою практикою, а не приводом для піару

Внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не тягне за собою жодних негативних наслідків. Про це в себе на сторінці в Facebook Написав заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Сергій Алєксєєв, коментуючи ситуацію довкола повідомлень у ЗМІ про відкриття детективами НАБУ провадження проти мера столиці Віталія Кличка за начебто декларування недостовірної інформації.

Читайте такожКличко про перевірку НАБУ: як я заробив свої статки - знає весь світ «Як юрист зазначу, що “сенсація”, яка тиражується, – не більше ніж інформаційні маніпуляції. Навіть студент юридичного факультет скаже, що внесення відомостей до ЄРДР не тягне за собою жодних негативних наслідків, оскільки відповідно до положень статті 214 КПК України слідчий або прокурор просто зобов’язані внести в ЄРДР повідомлення про злочин і почати розслідування, незалежно від змісту поданої заяви», – пояснив він.

В той же час Сергій Алєксєєв наголосив, що в ситуації з декларуванням доходів державними службовцями та чиновниками, НАБУ переадресовує всі заяви з питань недостовірної інформації на адресу іншого органу – до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке відповідно до положень чинного законодавства і має займатися перевіркою цієї інформації.

«Користуючись недосконалими положеннями закону, громадські організації та інші активісти просто змушують НАБУ через суд вносити дані до ЄРДР за їхніми заявами, не даючи при цьому оцінки їх змісту і займатися не тим, щоб ловити реальних злочинців і корупціонерів, а проводити перевірку декларацій, чим насправді повинні займатися інші компетентні органи», – написав фаховий юрист.

Окремо Сергій Алєксєєв звернув увагу, що ті, хто звинувачують будь-кого в скоєнні злочину, якого він не вчиняв, повинні пам’ятати, що згідно з нормами КК, також встановлена відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

«У світі нормальною практикою є перевірка декларацій державних службовців антикорупційними органами. Але, в той же час, це жодним чином не використовується як привід для чорного піару, дискредитації людей і безпідставних, не доведених у законному порядку звинувачень», – наголосив Сергій Алєксєєв.​