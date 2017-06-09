Кличко про перевірку НАБУ: як я заробив свої статки - знає весь світ

Все, що мені належить, я задекларував – чесно і згідно із законодавством. І всю необхідну інформацію та пояснення надав НАБУ вже давно. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

«Щодо «сенсації» про нібито розслідування щодо моїх нібито незадекларованих будинків. НАБУ перевіряє мою декларацію? Так. Це їх робота перевіряти інформацію, зокрема, і за зверненням громадських організацій, депутатів чи журналістів. Перевіряти, навіть, коли справи, фактично немає, і коли змушують робити це повторно... А любителям «жувати повітря» скажу: всю необхідну інформацію і пояснення я надав НАБУ вже давно», – зазначив мер столиці.

Читайте такожКличко разом з мером Кіото відкрив Сад каміння та висадив сакури в оновленому парку Кіото у столиці

Він підкреслив, що все, що йому належить, він задекларував – чесно і згідно із законодавством.

«Когось цікавлять будинки? Теж говорив, що належать вони компаніям мого брата. Як я чи мій брат заробили свої статки? Про це знає весь світ. Тому, «друзі», не шукайте чорну кішку в темній кімнаті. А тим, хто шукає, бажаю успіхів, якщо немає чим зайнятися. Або справді важливо чимось «зайняти» НАБУ... Не відволікайте увагу, виходьте на світло», – написав Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН раніше, Наталія Кличко, дружина мера Києва дала черговий концерт. Дивно, що захід відбувся в столиці України, так як Наталя тут дуже рідкісний гість. Своєю співочою кар'єрою дружина Віталія Кличка займається в основному в Німеччині, де живе з дітьми. Захід відбувся на даху торгового центру "ЦУМ" на Хрещатику. Відзначимо, що "ЦУМ" належить підприємцеві Ринату Ахметову.