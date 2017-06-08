У Києві хочуть перейменувати одну з ліній метрополітену

Влада Києва планує перейменувати "Куренівсько-Червоноармійську" лінію метро на "Оболонсько-Теремківську". На сайті київської влади оприлюднено проект відповідного рішення Київради з метою обговорення з громадою пропозиції. Відповідно всі бажаючі можуть проголосувати на підтримку документу чи проти ініціативи за посиланням або знайти проект у переліку проектів щодо перейменування вулиць.Обговорення триватиме до 29 липня 2017 року.

Читайте такожСтанцію метро "Петрівка" в Києві можуть перейменувати на "Почайну"Також до 29 липня можна проголосувати за перейменування чи найменування скверів: у Печерському районі - Андрія Іванова (між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка і Бутишевим провулком) на сквер «Латвійський»; у Шевченківському районі - присвоєння скверу на вулиці Січових Стрільців, 27 назви «сквер Канадський»; у Голосіївському районі - присвоєння скверу між вулицями Жилянська, Короленківська, Тарасівська ім’я Димитра Пешева.

Також ініційовано перейменування низки вулиць столиці, зокрема:

у Печерському районі: пров. Панфіловців на провулок Йова Борецького, вулиці Анрі Барбюса на вулицю Василя Тютюнника, Кріпосного провулку на Фортечний провулок;

у Голосіївському районі : перейменування вулиці Стрілкової на вулицю Бахмутську;

у Деснянському районі: перейменування вулиці Маршала Жукова на вулицю Кубанської України, вулиці Миколи Матеюка на вулицю Василя Іваниса.

Також «Проектним» 34-м вулицям, що в Оболонському, Голосіївському, Святошинському та Подільському районах, пропонуються різні назви. Електронне «обговорення» по відповідних проектах триватиме до 1 серпня 2017 року.