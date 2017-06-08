КМДА виступила ініціатором створення нового театру "Київ Модерн-балет"​

Творчий колектив сучасного танцю «Київ Модерн-балет» на чолі з балетмейстером Раду Поклітару здійснює творчу діяльність у складі «Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва». Із огляду на визнання колективу не лише в Україні, але і за її межами, підготовлено проект рішення щодо виокремлення театру в окремий заклад культури та надання йому статусу академічного. Про це повідомила заступник голови КМДА з гуманітарних питань Ганна Старостенко, відвідуючи балет «Лебедине озеро. Сучасна версія».

«Київ Модерн-балет», безсумнівно, став брендом у культурному житті України. Унікальна репертуарна політика цього колективу виходить за межі творчої концепції «Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва» та сьогодні фактично формує сучасне хореографічне мистецтво. На мою думку, місто має підтримати єдиний у країні професійний театр сучасного танцю, надавши йому відповідний статус», – повідомила Ганна Старостенко.

За її словами, підставою розробки цього рішення є необхідність створення умов для розвитку в Києві сучасного хореографічного мистецтва як окремого виду театрального мистецтва. У зв’язку з цим, депутатам Київради незабаром буде запропоновано порушити клопотання перед Міністерством культури України про надання закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Театр «Київ Модерн-балет» статусу академічного.

Довідково.

Трупа сучасної хореографії «Київ Модерн-балет» створена у 2006 році балетмейстером Раду Поклітару, який за час існування колективу створив понад 15 одноактних і повнометражних балетів. Уже перша робота трупи «Кармен.TV» була нагороджена у 2007 році театральною премією «Київська пектораль» у двох номінаціях: «Краща вистава року» та «Краща робота балетмейстера». У 2008 році за балети «Веронський міф: Шекспірименти», «Болеро», «Дощ» та «Лускунчик» колектив став володарем «Київської пекторалі» у номінації «Подія року».

У червні 2013 відбулася прем’єра балету «Лебедине озеро. Сучасна версія» – п’ятнадцятої постановки Раду Поклітару в «Київ Модерн-балеті» та першої, здійсненої трупою спільно з симфонічним оркестром театру.

«Київ Модерн-балет» із успіхом гастролював у Франції, Іспанії, Нідерландах, Бельгії, Португалії, Румунії, Китаї, Тайланді, Білорусі, Молдові, Росії та багатьох містах України. Вистави Р. Поклітару демонстрували на багатьох міжнародних музичних і театральних фестивалях.