У Києві двірник в кущах біля житлового будинку знайшла гранату

У Києві двірник під час прибирання двору в кущах біля житлового будинку знайшла гранату. Як повідомляє Відділ комунікації ГУ Наполіції Києва, на проспект Маяковського прибули наряди патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Боєприпас направили на проведення експертного дослідження.

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Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють власника гранати та її походження.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві на дитячому майданчику знайшли гранату. В чергову частину Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що на дитячому майданчику на вулиці Теліги вони помітили в піску підозріле кільце, а коли розкопали, побачили предмет, схожий на гранату.

На місце події негайно направили патрульну поліцію, слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. По приїзду експерти вилучили бойову гранату Ф-1 з запалом, яку направили на дослідження. Працівники поліції також оглянули прилеглу територію.