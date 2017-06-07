КМДА затвердила проект реконструкції Шулявського шляхопроводу

Проект реконструкції Шулявського шляхопроводу (транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана в Солом’янському районі), обраний архітектурно-будівельною радою, є оптимальним за економічними та будівельними критеріями. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко.

Читайте такожДля реконструкції Шулявського шляхопроводу необхідно демонтувати лише частину корпуса заводу "Більшовик" – КличкоВін відзначив, що в травні на засіданні містобудівної ради після ретельного аналізу, доопрацювань і консультацій експерти обрали один з чотирьох проектів реконструкції моста, розробником якого є ТОВ «Інститут Київдормістпроект».

За словами заступника голови КМДА, надані проекти оцінювали за такими критеріями, як вартість, терміни будівництва, пропускна спроможність, кількість смуг руху і довжина інженерних мереж, що підлягають перекладці.

«Обраний варіант реконструкції має низку переваг. Так, він не заважає наявній лінії метрополітену. Роботи під час реконструкції завдаватимуть найменше незручностей мешканцям прилеглих будинків. Проект не потребує відселення людей чи знесення житлових будинків, перекриття заїзду до будинків, що знаходяться поруч. Також він залишає доступ до зупинок громадського транспорту, передбачає розміщення підземних переходів, зберігає пішохідну зону. Вартість і термін реалізації проекту найменші. І найголовніше – транспортне моделювання розв’язки визначило, що пропускна спроможність проекту задовольняє теперішню інтенсивність руху та, що дуже важливо, перспективну», – розповів Олександр Спасибко.

Він також зазначив, що подальші кроки — це розробка проекту техніко-економічного обґрунтування та проекту реконструкції, державна експертиза у ДП «Укрдержбудекспертиза» та отримання експертного звіту.

За словами Олександра Спасибка, у грудні 2017-го відповідно до чинного законодавства буде визначено генерального підрядника, підписано договір і розпочато роботи. «Проект дуже важливий і необхідний місту. Йдеться про комфорт і безпеку містян. Тож ми докладаємо всіх зусиль, щоб якісно та вчасно його реалізувати», – підкреслив заступник голови КМДА.