В Оболонському районі "Київводоканал" проведе промивку мереж

У ніч на 8 червня з 23:00 до 05:00 "Київводоканал" проведе планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі, повідомляє прес-служба підприємства.

Читайте такожУ Києві комунальники почали рейди по квартирах без лічильників на воду Зокрема, в зону робіт потраплять мережі по проспекту Маршала Рокоссовського, вул. Кондратюка, Полярної, Калнишевського, а також по Мінському проспекту.

Попередньо здійснюється чистка, мийка та дезінфекція резервуару чистої води №2 на насосній станції "Мінська".

Упродовж виконання робіт "Київводоканал" не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі і санітарно-гігієнічних потреб.

Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крана потрібно спустити, якщо візуально вода прозора і не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.