Психотропні ведмедики: у Києві перекрили канал поставки наркотиків (фото)

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою і поліцією у Києві перекрили контрабандний канал постачання психотропних речовин з Європи. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

"Наркоділки купували психотропи в одній з європейських країн і рейсовими автобусами доставляли в Україну", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що один із зловмисників в'їхав до країни з "товаром" через пункт пропуску "Ягодин" на Волині, а у столиці його зустрічав спільник.

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Наркоділків затримали на одному із столичних автовокзалів. Під час оглядубагажу правоохоронці виявили 5 тис. пігулок психотропного препарату МДМА і 300 г метамфетаміну.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виготовлення, перевезення, збут психотропних речовин) Кримінального кодексу України.