У Києві на декілька днів перекриють для транспорту Європейську площу

У Києві з 9 до 13 червня на Європейській площі, а також 10 червня на вул. Хрещатик заборонять рух транспорту у зв’язку з проведенням суспільно-мистецької акції та концерту «Безвіз».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Читайте такожУ Києві частково розблокували кілька сервісів "Яндекс"

Згідно з документом, рух заборонять: на Європейські площі із 22:00 9 червня до 23:00 13 червня; на вул. Хрещатик (від Європейської площі до вул. Богдана Хмельницького) із 8:00 до 23:30 10 червня.

На цей час внесуть зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить через місця проведення заходу.