У столичному метрополітені розповіли, що збережуть пільги і знижки після вимушеного підвищення ціни

За проїзними квитками кияни як і раніше будуть їздити дешевше, а пільги зберігаються. Про це заявив Віктор Брагінський, начальник КП «Київський метрополітен», під час громадських обговорень підвищення тарифів на проїзд.

Читайте такожНе Бандерою єдиним: Київрада перейменувала проспект Ватутіна на ШухевичаВ п'ятницю 2 червня у столиці відбулися слухання з питання можливого підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. На них запросили членів громадської ради при Київській адміністрації, працівників «Київпастрансу» і «Київського метрополітену», Департаменту економіки та інвестицій КМДА та всіх бажаючих киян з допомогою анонсу на офіційному сайті міськадміністрації. Віктор Брагінський, начальник «Київського метрополітену», розповів про економічну ситуацію на підприємстві.

«Транспортне підприємство знаходиться у складному становищі. У 2014 році ми змогли скоротити плановий збиток підприємства до 160 мільйонів гривень, у 2015-му – до 115 мільйонів, минулий рік вперше закінчили з прибутком. Але в цьому році через різке підвищення тарифу на електроенергію в 4,6 рази, очікуємо закінчити рік із збитком у розмірі 600 мільйонів», – каже Віктор Брагінський.

За його словами, собівартість проїзду одного пасажира становить 6,64 гривні, але завдяки введенню гнучкої системи знижок, вартість поїздки за проїзними складе від 3,87 грн.

«Ми не просто підвищуємо вартість проїзду, а вводимо гнучку систему знижок. Таким чином, тільки ціна разової поїздки буде 5 гривень. Хочу просити громадськість поставитися з розумінням до такого вимушеного кроку. Якщо ми не будемо платити за електрику, то нам її відключать», – продовжує начальник підземки.

За словами Олени Стрижиус, заступник начальника Головного управління з питань цінової політики Департаменту економіки та інвестицій КМДА, проект розпорядження про підвищення вартості проїзду розробили, щоб врятувати транспортні підприємства столиці та забезпечити безпеку перевезень.

«При цьому, розуміючи в якому складному становищі можуть опинитися кияни, ми передбачили дотації з бюджету, щоб покрити різницю між встановленим тарифом та собівартістю проїзду, також, ми зберегли всі пільги», – говорить економіст.

Особливо киян цікавило питання будуть збережені пільги на проїзд. За словами керівника транспортних підприємств, всі пільги залишаться. Свої пропозиції щодо проекту розпорядження про зміну тарифу на проїзд можна залишити на сайті Київської адміністрації до 7 червня. В результаті слухань присутні погодилися з тим, що транспортні підприємства столиці знаходяться в критичному положенні і підвищення тарифів на 1 гривню дійсно необхідне. Підвищення вартості проїзду заплановане на 15 липня.