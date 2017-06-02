Кличко сьогодні вночі проінспектував ремонт дороги на вулиці Васильківській (фото)

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з капітального ремонту вул. Васильківської та зазначив, що роботи на вулиці завершаться за місяць, передає прес-служба КМДА.

«Ми зараз знаходимось на вул. Васильківській. Капітальний ремонт і масштабні роботи ми тут почали ще у вересні 2015-го року – переклали комунікації, поклали асфальтобетонне покриття, нове покриття на тротуарах та провели реконструкцію мережі зовнішнього освітлення. І за місяць працівники «Київавтодору» завершать роботи з капітального ремонту вулиці», - наголосив Кличко.

Мер також акцентував, що рух на дорозі не перекривали повністю, а ремонтні роботи тривають вночі, аби максимально зменшити незручності для автомобілістів​.