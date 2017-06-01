Не Бандерою єдиним: Київрада перейменувала проспект Ватутіна на Шухевича

Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту імені Генерала Ватутіна. Як повідомляє прес-служба ВО "Свобода", відтепер проспекту присвоєно ім'я головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича.

Відповідний проект рішення на розгляд Київради вніс керівник фракції ВО "Свобода" Юрій Сиротюк.

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Зауважується, що столична міськрада одного разу вже провалила це голосування. Однак напередодні 110-ї річниці від дня народження Шухевича депутати все ж підтримали перейменування проспекту. Він розташований у Деснянському та Дніпровському районах Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 69 депутатів.

Не голосували 9 депутатів; голоси "проти" і "утримався" відсутні.

Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович з цього приводу на своїй сторінці у Facebook зазначив: "В кінці цього місяця будемо відзначати 110 років з дня народження Романа Шухевича. А на початку - рішенням Київради отримали вулицю його імені".

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2016 року Київська міська рада не змогла ухвалити рішення про перейменування проспекту генерала Ватутіна на честь Романа Шухевича.