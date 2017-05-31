Кличко розповів, що цього року на ремонт київських дворів виділять 130 мільйонів гривень

​Цього року у столиці відремонтують 436 міжквартальних проїздів та прибудинкових територій – на це з бюджету міста виділять 130 млн грн. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час виїзної наради з главами районів щодо ремонту міжквартальних і прибудинкових територій.

Читайте такожУ Києві прорвало трубопровід - просіла дорога (відео)«Один із таких проїздів, де ми зараз із вами знаходимося, біля будинку 19 на вул. Шолом Алейхема. Цьогоріч тут капітально відремонтують прибудинкову територію. Також до мене звернулися мешканці прилеглих будинків з тим, аби замість автомобільної стоянки посеред двору побудувати спортивний майданчик. Тому ми ухвалили рішення облаштувати тут поле для міні-футболу, аби діти та молодь могли займатися спортом та з користю проводити час», – розповів Віталій Кличко.

Загалом же, зазначив Віталій Кличко, цього року в Києві планується відремонтувати 436 міжквартальних проїздів і прибудинкових територій. Загальна площа ремонту перевищуватиме 300 тисяч квадратних метрів.

«У деякі двори через відсутність належного покриття, яке не ремонтували з часу зведення будинків, неможливо навіть заїхати. І тому першочергове завдання – відремонтувати саме такі проїзди та прибудинкові території», – підкреслив Віталій Кличко.

У свою чергу голова КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв зазначив, що протягом 2015-2016 років у столиці відремонтували близько тисячі об’єктів – прибудинкових і міжквартальних проїздів.

«Багато дворів не ремонтувалися по 30-40 років. І ці кошти, які виділяє місто на ремонт, будуть майже пропорційно розподілені між усіма районами Києва. Об’єкти ремонту будуть узгоджені з райадміністраціями та зважаючи на звернення місцевих мешканців», – підкреслив Олександр Густєлєв.