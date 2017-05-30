У Києві прорвало трубопровід - просіла дорога (відео)

Чергова аварія на інженерних мережах "Київводоканалу" призвела до пошкодження дорожнього покриття на вул. Старонаводницькій у Печерському районі. Про це "Київавтодор" повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Комунальники виявили руйнування дорожнього покриття, що виникло через прорив трубопроводу під проїжджою частиною вулиці Старонаводницької.

"В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворились просадки асфальтобетонного покриття", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 29 травня в Києві на пр. Голосіївському прорвало трубу, фонтан води досяг 7-го поверху. Були пошкоджені 4 машини і вікна будівлі, що розташована поруч.