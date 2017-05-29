Подорожчання проїзду неминуче, але компенсація із міського бюджету полегшить тягар нових тарифів для киян - експерт

Підвищення транспортного тарифу на 1 гривню - це необхідний компроміс між потребами транспортної галузі та киянами. Цей приклад показовий, і він демонструє, що Кличко працює в реальному секторі, намагається щось зробити для людей, трохи полегшити їм життя, точніше мінімізувати наслідки погіршення ситуації, і це не в туманному майбутньому, а вже зараз. Про це в коментарі нашому виданню заявив експерт Дмитро Разумков.

Минулого тижня міська адміністрація презентувала нові розцінки на проїзд в громадському транспорті. Так, вартість разового проїзду в наземному транспорті і метрополітені підвищиться рівно на одну гривню. До того ж, в місячних проїзних квитках закладено гнучку систему знижок, завдяки якій кияни за одну поїздку заплатять ще менше.

«Підвищення тарифів на проїзд було неминучим. Нагадаю, що останній раз тарифи на послуги з перевезення в київському транспорті змінювалися в 2015 році. З того часу, сталося масштабне подорожчання, ціни значно зросли буквально на все. Наприклад, електроенергія подорожчала більш ніж в 4 рази, збільшилася вартість дизельного палива, запчастин, тієї ж води. Абсолютно очевидно, що всі ці фактори поставили громадський транспорт на межу виживання. Варто віддати належне команді Віталія Кличка, яка навіть в таких умовах, продовжувала стримувати підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, і це при тому, що приватні перевізники підняли тарифи ще з початку лютого», - говорить експерт.

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Слід врахувати, продовжує експерт, що економічно обгрунтований тариф на проїзд значно вищий - близько 7 гривень, в той час, як пасажири платитимуть за проїзд в метро 5 гривень, а в наземному транспорті - 4 гривні.

"Ще необхідно врахувати підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень, транспортники повинні десь всі ці гроші акумулювати. Дуже важливо, що київська адміністрація змогла знайти рішення, або скоріше необхідний компроміс, здавалося б, в такій патовій ситуації: підвищення тарифів - це удар для сімейних бюджетів, і ясно, що схвалення у людей не викликає. Більш того, подібні ситуації, як правило, супроводжуються критикою на сторону влади. В даному випадку, різниця в тарифі буде компенсована за рахунок міського бюджету, тобто весь вантаж нових тарифів на плечі киян не впаде. Важливий ще один момент: місто зберегло всі пільги, хоча по країні Кабмін скасував їх кілька років тому. І це реальна, відчутна дія щодо захисту інтересів киян", - повідомив він.

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«Часто, політики кажучи про підвищення соц. стандартів для населення, насправді мало що роблять. Так було з тарифами на ЖКГ, коли прем'єр-міністр обіцяв, що ніхто не буде платити за комуналку більше, ніж 20% від доходу сім'ї, проте ця заява виявилася далекою від дійсності. Приємно дивує, що на тлі епідемії популізму, яка захопила всю країну, Кличко працює в реальному секторі, намагається щось зробити для людей, трохи полегшити їм життя, а точніше мінімізувати наслідки погіршення ситуації, і це не в туманному майбутньому, а вже зараз. Підтвердження тому є для киян відчутні: від появи «Картки киянина» і до нинішнього прикладу з компромісним рішенням про транспортні перевезення ", - резюмував експерт.