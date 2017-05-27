В останні вихідні травня відзначається День Києва (відео)

Столиці України виповнюється 1535 років.

Виявляється, Київ - сьоме місто Європи за населенням. Зараз у столиці України мешкають майже три мільйони людей.

Найдовша вулиця Києва - Броварський проспект, його довжина близько 14 км. Найкоротша і найширша головна вулиця серед столиць Європи – Хрещатик.

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Найбільш відвідуваний музей – Києво-Печерська Лавра, він приймає близько мільйона туристів на рік.

Крім того, Київ входить до десятки найдешевших столиць Європи.

Ці та інші цікаві факти про українську столицю - у ролику УНІАН.