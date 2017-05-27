В останні вихідні травня відзначається День Києва (відео)
12:00, 27 травня 2017Київ
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Цими вихідними відзначається День Києва.
В останні вихідні травня відзначається День Києва / Фото УНІАН
Столиці України виповнюється 1535 років.
Виявляється, Київ - сьоме місто Європи за населенням. Зараз у столиці України мешкають майже три мільйони людей.
Найдовша вулиця Києва - Броварський проспект, його довжина близько 14 км. Найкоротша і найширша головна вулиця серед столиць Європи – Хрещатик.
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Найбільш відвідуваний музей – Києво-Печерська Лавра, він приймає близько мільйона туристів на рік.
Крім того, Київ входить до десятки найдешевших столиць Європи.
Ці та інші цікаві факти про українську столицю - у ролику УНІАН.
В останні вихідні травня відзначається День Києва
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