Голова метрополітену назвав збільшення тарифів вимушеним кроком

Столична адміністрація розглядає можливості підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті. Це – вимушений крок, завдяки якому вдасться забезпечити належний рівень роботи підприємств. Про це заявив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

«Торік, вперше за 15 років столичний метрополітен став прибутковим. Однак, через незалежні від нас фактори, а саме зростання тарифів на електроенергію в 4,6 рази та переведення підприємства у категорію промислових, ми знову отримали непосильні значні збитки», - пояснює Віктор Брагінський.

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Також, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, оплата праці працівників підземки була приведена у відповідність до мінімально встановленої зарплати у 3200 гривень. Тому, за словами очільника метрополітену, зміна вартості проїзду забезпечить лише функціонування столичної підземки на нинішньому рівні. “Метрополітен отримає можливість оплати комунальних послуг та заробітної плати колективу”, – заявив він.

Віктор Брагінський зазначив, що за розрахунками спеціалістів обґрунтований тариф на перевезення 1 пасажира підземки зараз становить 6,64 грн, а планова собівартість - 5,68 грн. Проте, розуміючи соціальну складову, місто пропонує змінити вартість проїзду у підземці пропорційно до діючих тарифів на 1 гривню. Так разова поїздка має коштувати 5 гривень, при поповненні картки на 50 поїздок тариф становитиме 4,5 грн. А у проїзних він закладатиметься на рівні 3,87 грн. Різницю до собівартості планується компенсувати з міського бюджету.

Також пасажири матимуть можливість використати всі записані поїздки на безконтактних пластикових картках без доплати. І головне, що безкоштовний проїзд пільгових категорій населення буде збережено.