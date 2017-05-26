Кличко відкрив новий сучасний дитсадок на Осокорках

"У Дарницькому районі майже 2 тисячі дітей перебувають у черзі на зарахування в дитсадки. Тому я дуже радий сьогодні відкривати новий дитсадок – гарний, сучасний, комфортний. А загалом цього року у Дарницькому районі планується створити 660 місць у дитсадках, що є найвищим показником у місті", - заявив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття дитсадка-новобудови № 370 у Дарницькому районі.

«Дитсадок № 370 побудований за рахунок пайової участі забудовника, який взяв на себе відповідальність облаштувати соціальні заклади в тих кварталах, які будує. Забудовникам важливо не забувати про соціальну інфраструктуру – дитсадки, парки, школи, дитячі і спортивні майданчики», – підкреслив Віталій Кличко.

Дитсадок уже переданий до комунальної власності.

У закладі облаштовані спортивна і музична зали, ігротека, комп’ютерний клас і все, що потрібно дітям для гармонійного розвитку і виховання. У дитсадку будуть виховуватися 120 дітей.

«Він облаштований, сучасний, світлий, із технологіями енергозбереження, відповідає усім сучасним стандартам. Впевнений, і батькам, і дітям садочок сподобається», – наголосив мер Києва.

Він зазначив, що минулого року в Києві збудували та відновили 7 дитсадків. Цього року планується відкрити 10 дитячих садків: 4 з них – новозбудовані, та 6 – реконструйовані.

«Можливо, встигнемо зробити 11. Але черга залишається. Сьогодні у Києві більше 10 тисяч дітей у черзі. І наше завдання – аби за 2-3 роки черг до дошкільних навчальних закладів столиці не було», – зазначив Віталій Кличко.

Загалом цього року в Дарницькому районі планується створити 660 місць у дитячих садочках, що є найбільшим показником у місті. Зокрема, на Позняках до кінця року відкриється новий дитсадок на 280 місць.