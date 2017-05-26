Киян налякав величезний рій бджіл (фото)

У Дарницькому районі Києва на вулиці Академіка Вербицького місцеві жителі ввечері виявили величезний рій бджіл. Про це "Київ Оперативний" повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Ось такий рій у нас на Архітектора Вербицького, 10А, на дереві!" – пише стурбований житель столиці.

Також зазначається, що про появу бджолиного рою вже повідомили до ДСНС, там пообіцяли відреагувати на ситуацію вранці.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині рій шершнів вбив чоловіка, який натрапив на гніздо під час роботи по господарству.