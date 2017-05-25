Кличко про підвищення цін на проїзд: Частину витрат бере на себе місто

Вартість проїзду в столичному комунальному наземному транспорті і метро збільшиться тільки на 1 гривню, оскільки частину витрат бере на себе місто. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

Говорячи про необхідність розглянути і ухвалити проект рішення Київської міської ради про внесення змін до бюджет міста Києва на 2017 рік, мер Києва зазначив: «Щоб забезпечити безперебійну діяльність підприємства «Київпастранс», є необхідність у наданні йому дотації у сумі 448,8 млн грн».

Він підкреслив, що це, в першу чергу, кошти на виплату заробітної плати та інші першочергові витрати.

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«Ви знаєте, що ми плануємо підвищення вартості проїзду в комунальному наземному транспорті та метро на 1 гривню. Але ці кошти не дотягують навіть до собівартості проїзду. Тому, щоб не класти увесь тягар від підвищення цін на проїзд на киян, частину витрат бере на себе місто», – зазначив Віталій Кличко.