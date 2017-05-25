Кличко: Знак "Зроблено в Києві" має стати символом продукції високої якості

Знак «Зроблено в Києві» має стати символом продукції високої якості. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на відкритті виставки продукції та розробки столичних підприємств і науковців «Зроблено в Києві». У відкритті заходу також взяв участь прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Уже вдруге ми проводимо виставку «Зроблено в Києві». Ми робимо все, щоб підтримувати виробництво, розуміючи, що це – і створення робочих місць, і податки до бюджету міста. Цього року у виставці беруть участь 160 підприємств і 40 наукових установ із 10 районів Києва», – наголосив Віталій Кличко.

Міський голова зазначив, що споживачі мають знати столичні бренди, а підприємства – отримати додаткові можливості для реклами своєї продукції.

«Наведу деякі цифри. Сьогодні в Києві працює 763 підприємства. Це понад 120 тисяч працівників. Податкові надходження до державного бюджету від промислових підприємств столиці зросли на 30% та склали 25 млрд грн, а в бюджет Києва – на 57,5% до 1,1 млрд грн. Ці цифри свідчать про те, що промисловий комплекс столиці динамічно розвивається», – сказав мер Києва.

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Віталій Кличко та Володимир Гройсман оглянули низку стендів, де їм представили розробки та продукцію столичних підприємств.

У коментарі журналістам мер Києва зазначив, що на першому місці має бути конкурентоспроможність продукції.

«Ми хочемо, щоб марка «Зроблено в Києві» означала високу якість. Також добре, що сьогодні є позитивна динаміка розвитку підприємств, і наше завдання, яке ми втілюємо, – створення таких умов, щоб підприємства розвивалися, і ця динаміка зберігалася», – підкреслив Віталій Кличко.

У виставці «Зроблено в Києві» беруть участь більше 160-ти промислових підприємств-виробників і 40 наукових установ із 10 районів Києва. Вони презентують найкращі зразки своєї продукції, новітні розробки, технології і матеріали. Окремими експозиціями представлені Національна академія наук України, столичні наукові парки, провідні вищі навчальні заклади міста.