У Києві власники авто із іноземними номерами перекрили Грушевського

У Києві учасники акції протесту проти запровадження податку для власників автомобілів з іноземною реєстрацією перекрили рух на ділянці по вулиці Грушевського біля парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, рух перекрито автомобілями учасників акції, які вони лишили на дорозі.

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Рух не здійснюється вулицею Грушевського на ділянці від готелю “Київ” до перетину з Шовковичною. Водночас інші автомобілісти мають змогу завертати як на Шовковичну, так і на Липську. Деякі учасники цієї акції групами стоять біля автомобілів.