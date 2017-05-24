У КМДА планують, що вартість проїзду для киян буде меншою, ніж для гостей столиці

Міська адміністрація розглядає можливість вимушеного підвищення вартості проїзду у наземному транспорті та в метро на 1 гривню задля виживання муніципальних столичних підприємств, що надають послуги з перевезення громадян. Адже останнім часом суттєво змінилися чинники, на які міська адміністрація не має впливу, а саме: ціна на електроенергію зросла майже в 4,6 раза, на державному рівні в 2,6 раза збільшено мінімальну заробітну плату, також зросла вартість пального, води та запчастин. Але при цьому, захищаючи інтереси киян, адміністрація міста зберігає більш дешеву ціну на транспортні послуги для населення. З початку року місто втримувало підняття тарифів, міська влада зберігала безкоштовний проїзд для всіх пільгових категорій населення.

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Збільшення тарифів дозволить покрити лише затрати на електроенергію та компенсувати витрати на заробітну плату працівникам. По суті, місто встановлює тариф «виживання». Про це під час брифінгу заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Сьогодні склалася вкрай тяжка ситуація, коли задля забезпечення функціонування транспортної системи столиці ми вимушені збільшити тариф на проїзд у міському транспорті. Вартість квитка складається з собівартості перевезення (заробітна плата, паливно-мастильні матеріали, електроенергія, обслуговування та ремонт рухомого складу тощо) та розвитку (оновлення рухомого складу, відкриття нових маршрутів, ремонт та встановлення нових зупинкових комплексів, ремонт діючих та відкриття нових станцій метрополітену та інше). Протягом останніх 2-х років ціна на електроенергію зросла в 4,6 раза, окрім того, згідно з урядовою ініціативою, в 2,6 раза збільшено мінімальну заробітну плату. Ці два, не залежні від міської адміністрації, чинники і стали вирішальними для таких непопулярних кроків», – сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами тариф планується збільшити пропорційно лише на 1 грн.

«Ми розуміємо, в який складній ситуації опинилися кияни, як боляче це може вдарити по бюджетам родин, тому за дорученням мера Віталія Кличка міська адміністрація розробила низку заходів, які допоможуть захистити інтереси киян. По-перше, ми зберігаємо пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення. По-друге, є завдання залишити транспортні послуги диференційованими з нинішньою системою знижок. Третє і головне, кияни заплатять лише одну гривню, а залишок різниці в тарифах, більшу його частину, буде відшкодовано за рахунок міського бюджету», – зауважив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Одна поїздка у наземному транспорті (трамваї, тролейбусі, автобусі та фунікулері) коштуватиме 4 грн. У метрополітені вартість разового проїзду планується встановити на рівні 5 грн, за пластиковою карткою – від 4,50 в залежності від кількості поїздок, а за проїзними квитками – від 3,87 грн залежно від типу проїзного. Тариф на проїзд у міській електричці становитиме 5 гривень за 1 поїздку», – повідомив Микола Поворозник.

Заступник голови КМДА наголосив, що безкоштовний проїзд усіх пільгових категорій населення буде збережено.

Також він повідомив, що до кінця року заплановано ввести електронний квиток на всіх видах громадського транспорту. Це дозволить оптимізувати облік пасажирів та змінити підходи до оплати проїзду.