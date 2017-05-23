Столична влада анонсувала брифінг щодо "перегляду тарифів на проїзд"

17:38, 23 травня 2017
Київ
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Анонсували у КМДА і обґрунтування змін тарифів на проїзд.

Також анонсується обґрунтування зміни тарифів на проїзд / фото УНІАН

У столиці влада планує провести прес-конференцію щодо перегляду тарифів на проїзд та обґрунтування їх змін. Про це повідомили на сайті КМДА.

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Брифінг «Перегляд діючих тарифів на проїзд у муніципальному транспорті. Обґрунтування зміни вартості проїзду» запланований на 24 травня об 11:00 у КМДА.

Також передбачено онлайн-трансляцію брифінгу на YouTube каналі міської держадміністрації.

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Теги: #ціни на проїзд#вартість проїзду у Києві#вартість проїзду в метро