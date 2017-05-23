П'ять районів Києва півмісяця сидітимуть без гарячої води

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці, з 23 травня по 6 червня відключає від гарячого водопостачання низку будинків у Солом'янському, Голосіївському, Печерському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва в зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж у рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

Як повідомила прес-служба компанії, на час проведення робіт гаряче водопостачання тимчасово припинено для 467 житлових будинків, 7 лікувальних закладів, 19 дитячих садочків, 20 шкіл і 220 відомств у Голосіївському районі і для 145 житлових будинків, 3 лікувальних установ, 3 дитячих садків, 3 шкіл і 87 відомств у Печерському районі.

У Шевченківському районі гаряче водопостачання буде припинено для 126 житлових будинків, 3 лікувальних установ, 3 шкіл і 90 відомств, а у Солом'янському районі для 265 житлових будинків, 15 лікувальних установ, 18 дитячих садків, 7 шкіл і 172 відомств.

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У Дарницькому районі гаряче водопостачання буде припинено для 227 житлових будинків, 1 лікувального закладу, 10 дитячих садочків, 6 шкіл та 118 відомств.

Кияни можуть уточнити терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній окремо взятій вулиці міста на офіційному сайті "Київенерго".

У компанії зазначили, що гідравлічні випробування – це метод діагностики тепломереж, який "Київенерго" застосовує кожного міжопалювального періоду з квітня по серпень. Графік випробувань погоджує Київська міська держадміністрація.

"Гідравлічні випробування дозволяють виявити і відремонтувати найбільш зношені ділянки мереж, запобігши появі пошкоджень в холодну пору року. Випробування здійснюються тепломережевою водою температурою до +40 з підвищеним на 25% тиском. Тому технологічно неможливо випробувати тепломережу без відключення гарячої води", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії "Київенерго" здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами "Київенерго" є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).