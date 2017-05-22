У Києві з'явиться Музей монументальної пропаганди СРСР

Цієї осені у Києві відкриють Музей монументальної пропаганди СРСР, який увійде в топ-10 туристичних об’єктів столиці. Про це заявив заступник міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів сьогодні під час прес-конференції з нагоди старту роботи над створенням музею, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

"Навіщо місту це потрібно? Перш за все, ми отримаємо місце, яке стане своєрідним символом того, що ми перегорнули сторінку комуністичного минулого, як це зробили всі цивілізовані країни Європи. По-друге, ми отримаємо найкращий музей такого характеру в країні, а для столиці це буде ще один привабливий туристичний об’єкт", - пояснив чиновник.

За його словами, розміщуватиметься експозиція на території ВДНГ (Національного комплексу "Експоцентр України"). Це місце обрано не випадково, адже саме ВДНГ є одним із яскравих символів радянської епохи.

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“Наше завдання не забути сторінки радянської історії, а навпаки - пам'ятати її. Пам’ятати як таке, яке ніколи не повинно повернутися. "Ніколи знову" - це саме те, що будуть промовляти експонати музею відвідувачам", - наголосив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Експозицію складатимуть монументальні скульптури зі столиці, регіонів України та приватних колекцій. Які саме пам’ятки розмістять у Музеї, вирішуватиме спеціальна експертна рада.

Передбачається, що виставка функціонуватиме за кошти приватних інвесторів.

"Ми розраховуємо на бюджет у 15-10 мільйонів гривень. І хочу наголосити — проект буде не комерційним", - повідомив керівник проекту Максим Бахматов.

Музей також матиме освітньо-дискусійний майданчик для всіх, хто цікавиться історико-культурним періодом ХХ століття.