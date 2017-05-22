Кличко привітав новий набір патрульної поліції із присягою

Мер Києва Віталій Кличко привітав новий набір патрульних поліцейських Києва, які сьогодні склали присягу на вірність народу України.

«Сьогодні у лавах столичних патрульних поповнення! 193 патрульних поліцейських, які пройшли 4-місячний курс підготовки, вже сьогодні приступають до патрулювання вулиць нашої столиці. Від вас залежить правопорядок у місті та безпека його мешканців. Адже безпека – це ключова річ, на яку розраховують кияни», – наголосив Віталій Кличко під час церемонії.

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Мер столиці зазначив, що нещодавно Київ гідно провів «Євробачення».

«У цьому також велика заслуга патрульних. Близько 10 тисяч поліцейських із усієї України забезпечували правопорядок і охороняли спокій киян і гостей міста», – зазначив мер.

Віталій Кличко підкреслив, що столична влада й надалі підтримуватиме київських патрульних. Зокрема, за допомоги мерії запрацював велопатруль, також поліцейських навчають англійської.

«Як мер столиці, я готовий завжди допомагати і підтримувати вас. І всі кияни розраховують на те, що ви будете з честю виконувати свою роботу. Бо безпека та відчуття захищеності мешканців і гостей столиці – один із головних пріоритетів», – звернувся до патрульних Віталій Кличко.