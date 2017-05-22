Кличко привітав новий набір патрульної поліції із присягою
За допомоги мерії запрацював велопатруль, також поліцейських навчають англійської.
Мер Києва Віталій Кличко привітав новий набір патрульних поліцейських Києва, які сьогодні склали присягу на вірність народу України.
«Сьогодні у лавах столичних патрульних поповнення! 193 патрульних поліцейських, які пройшли 4-місячний курс підготовки, вже сьогодні приступають до патрулювання вулиць нашої столиці. Від вас залежить правопорядок у місті та безпека його мешканців. Адже безпека – це ключова річ, на яку розраховують кияни», – наголосив Віталій Кличко під час церемонії.
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Мер столиці зазначив, що нещодавно Київ гідно провів «Євробачення».
«У цьому також велика заслуга патрульних. Близько 10 тисяч поліцейських із усієї України забезпечували правопорядок і охороняли спокій киян і гостей міста», – зазначив мер.
Віталій Кличко підкреслив, що столична влада й надалі підтримуватиме київських патрульних. Зокрема, за допомоги мерії запрацював велопатруль, також поліцейських навчають англійської.
«Як мер столиці, я готовий завжди допомагати і підтримувати вас. І всі кияни розраховують на те, що ви будете з честю виконувати свою роботу. Бо безпека та відчуття захищеності мешканців і гостей столиці – один із головних пріоритетів», – звернувся до патрульних Віталій Кличко.