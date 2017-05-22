У Києві на відновленому велотреку відбулися перші спортивні змагання. Мер Києва Віталій Кличко опублікував на сторінці у Facebook відео з історією відновлення Київського велотреку.

«Нарешті це сталося! Київський велотрек отримав нове життя. 20 травня - другий День народження нашого велотреку», - написав мер.

Відео доступне за посиланням.

В суботу, 20 травня, за участю Віталія Кличка відбулося урочисте відкриття Київського велотреку. «Я пропоную вважати 20 травня - новим Днем народження Київського велотреку. І відзначати його щорічно спортивними, культурно-мистецькими подіями», - зазначив міський голова.

Також 20 травня на відновленому велотреку відбулися перші спортивні змагання, які відвідали і ветерани велоспорту Києва.

А ввечері для тисяч киян, які зібралися на оновленому велотреку, влаштували велике лазерне і 3d шоу з відеоінсталяцією про історію міста і велотреку.