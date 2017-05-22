Кличко відкрив оновлений велотрек та подякував активістам і громадськості за допомогу

Я пропоную вважати 20 травня новим Днем народження Київського велотреку. І відзначати його щороку спортивними, культурно-мистецькими подіями. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарях журналістам перед початком церемонії відкриття Київського велотреку, передає прес-служба КМДА.

«Побудований ще у 1913 році Київський велотрек вважається одним з найстаріших в Європі. Наприклад, у Франції велотрек з'явився в 1924-му році, в Німеччині – в 1925-му. Впродовж майже сторіччя на Київському велотреку було проведено безліч змагань та виросло не одне покоління спортсменів, тут було встановлено багато рекордів. Сьогодні я зустрічався з ветеранами спорту, які показували мені фото 1955 року, як вони тренувалися тут, на цьому велотреку», – зазначив Віталій Кличко.

Останні змагання на велотреку, додав мер, відбулися у 1999 році і після цього розпочався його занепад. У 2006-му земельну ділянку під велотреком віддали під забудову, згодом велотрек частково знесли. І забудовник звів упритул до віражу багатоповерхівку.

«Я дуже вдячний активістам і небайдужій громадськості. Ми всі разом відвоювали велотрек у забудовника, повернули його громаді міста і реконструювали. Мало хто вірив, коли ми збиралися тут навесні 2014-ого, що відродження велотреку можливе. Але нам все вдалося!» – наголосив Київський міський голова.

Мер підкреслив, що оновлений столичний велотрек – один з найкращих у Європі. «Ми декілька разів перекладали полотно, тому що дуже складно було зробити ідеальні віражі. Випробування вони пройшли, спортсмени задоволені, велотрек відкритий», – зауважив Віталій Кличко.

«Сьогодні у нас спортивне свято, важливе для всіх киян. І я пропоную вважати 20 травня – новим Днем народження Київського велотреку. І відзначати його щороку спортивними, культурно-мистецькими подіями», – наголосив Віталій Кличко.