Київська облрада пропонує повернути газові мережі у власність громади

Під час чергової сесії Київської обласної ради депутати більшістю голосів підтримали ініціативу депутатської фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» щодо повернення газових мереж територіальним громадам Київської області. Відповідно до ініціативи укропівців, пропонується передати у спільну комунальну власність територіальних громад газопроводи та споруди на них, які раніше безкоштовно були надані ПАТ «Київоблгаз».

«Значна частина необлікованих газових мереж – це газопроводи, споруджені за кошти місцевих бюджетів і населення. А такі об'єкти не завжди передаються на баланс підприємств газопостачання та газифікації. А коли й передаються, то без визначення їхньої вартості (тобто з нульовою вартістю). Ця проблема виникла у 1999-2001 роках, коли майно передавалося без компенсацій, без проведення інвентаризації, експертної оцінки, складання передавальних балансів та пооб'єктного переліку. Зважаючи на намагання влади вкотре залізти в кишеню до українців, ми ініціювали повернення газових мереж у власність громад. Ця ініціатива сприятиме реалізації самоврядних повноважень щодо розпорядження об’єктами комунальної власності, щоб вони використовувалися ефективно та в інтересах мешканців населених пунктів. Ми прагнемо захистити інтереси громад і не допустити необґрунтованого та безпідставного безкоштовного використання цього майна», – зазначив голова Київської обласної організації УКРОПу, перший заступник голови облради Володимир Майбоженко, коментуючи ініціативу.