Київська облрада пропонує повернути газові мережі у власність громади
В УКРОПі пропонують передати у спільну комунальну власність територіальних громад газопроводи та споруди на них, які раніше безкоштовно були надані ПАТ «Київоблгаз».
Під час чергової сесії Київської обласної ради депутати більшістю голосів підтримали ініціативу депутатської фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» щодо повернення газових мереж територіальним громадам Київської області. Відповідно до ініціативи укропівців, пропонується передати у спільну комунальну власність територіальних громад газопроводи та споруди на них, які раніше безкоштовно були надані ПАТ «Київоблгаз».
«Значна частина необлікованих газових мереж – це газопроводи, споруджені за кошти місцевих бюджетів і населення. А такі об'єкти не завжди передаються на баланс підприємств газопостачання та газифікації. А коли й передаються, то без визначення їхньої вартості (тобто з нульовою вартістю). Ця проблема виникла у 1999-2001 роках, коли майно передавалося без компенсацій, без проведення інвентаризації, експертної оцінки, складання передавальних балансів та пооб'єктного переліку. Зважаючи на намагання влади вкотре залізти в кишеню до українців, ми ініціювали повернення газових мереж у власність громад. Ця ініціатива сприятиме реалізації самоврядних повноважень щодо розпорядження об’єктами комунальної власності, щоб вони використовувалися ефективно та в інтересах мешканців населених пунктів. Ми прагнемо захистити інтереси громад і не допустити необґрунтованого та безпідставного безкоштовного використання цього майна», – зазначив голова Київської обласної організації УКРОПу, перший заступник голови облради Володимир Майбоженко, коментуючи ініціативу.