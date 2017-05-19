Для реконструкції Шулявського шляхопроводу необхідно демонтувати лише частину корпуса заводу "Більшовик" – Кличко

Для побудови нової сучасної розв'язки на Шулявці необхідно демонтувати тільки частину будівлі заводу «Більшовик». І ми сподіваємося, що уряд підтримає наш проект і дасть свою згоду на демонтаж, адже приймати рішення про знесення - в компетенції Кабміну. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

«Розв'язка була побудована в 60-ті роки минулого століття, і ми знаємо, що міст, Шулявський шляхопровід давно потребує реконструкції, адже ми отримали дорожню інфраструктуру столиці у критичному стані, у яку багато років не вкладалися кошти. Реконструкцію ми почнемо вже в цьому році, - зазначив Віталій Кличко. - Ми не будемо повністю зносити будівлю заводу «Більшовик» на Шулявці. Проект передбачає знесення тільки частини корпусу, адже нам потрібно облаштувати правий поворот для авто, які їдуть з боку Святошино. Ми хочемо зробити сучасну і зручну розв'язку, тому частину будівлі нам доведеться демонтувати», - підкреслив мер столиці.

Він додав, що рішення про знесення будівлі заводу «Більшовик» повинен приймати Кабмін.

«І ми сподіваємося, що Кабінет міністрів підтримає наш проект, щоб ми могли розвивати інфраструктуру Києва», - зазначив Віталій Кличко.