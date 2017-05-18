У суботу Кличко відкриє Київський велотрек

20 травня 2017 року о 20:00 відбудеться спортивно-мистецька акція з нагоди відкриття повернутого у власність киян та відновленого Київського велотреку. У заході візьмуть участь мер Києва Віталій Кличко, заступники голови КМДА Олександр Спасибко та Ганна Старостенко, керівництво Шевченківської РДА, будівельники, спортсмени, велолюбителі та усі небайдужі кияни, повідомляє сайт КМДА.

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Спортивно-мистецька акція «Київський велотрек – нове життя» – це свято європейського рівня, що поєднує в собі мистецьку, спортивну, культурно-розважальну, патріотичну та соціальну складову. На глядачів цієї суботи чекає екстрим шоу, лазерне шоу та інтерактивна 3D відео-інсталяція «Історія Київського велотреку».

Інтерактивна відео-інсталяція розповість киянам про історію велотрека чорно-білими хронікальними кадрами старого Києва, демонстрація яких буде супроводжуватись проїздом велосипедистів в костюмах різних історичних періодів. На екрані художніми анімаційними засобами в супроводі відповідної музики буде зображено життя велотреку – від початку будівництва до повного його занепаду, а потім і відродження. Завершиться інсталяція появою на екрані зображення велотреку в його теперішньому стані, після чого почнеться виступ вело-екстрималів.

Спортивно-цирковий перформанс відбудеться за участю акробатів та інших представників циркового мистецтва. Також в перформансі візьмуть участь танцюристи, міми та вокалісти. Кульмінацією перфомансу стане хореографічно-спортивний флешмоб. Усе дійство буде супроводжуватись лазерним шоу та відео-інсталяцією.