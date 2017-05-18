Віталій Кличко подякував усім за підготовку і проведення "Євробачення"

Мер Києва Віталій Кличко подякував усім, хто долучився до підготовки міста до «Євробачення», та запросив міських депутатів і киян на відкриття Київського велотреку, яке відбудеться цієї суботи. Про це Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.

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«Хочу подякувати всім, хто доклав своїх зусиль до проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» в Україні – хто працював, допомагав, хто робив усе, щоб Київ впорався і провів конкурс на найвищому рівні. Пам'ятаємо, скільки спекуляцій було на цю тему, мовляв, Київ не виконає вимог, мовляв «Євробачення» у нас заберуть. Ми довели, що можемо, нам все вдалося! І організатори, і всі учасники та гості залишилися задоволеними і високо оцінили проведення «Євробачення» в Києві. Тож із високо піднятою головою передамо ключі від конкурсу Лісабону», – зазначив Віталій Кличко.

Також мер Києва запросив усіх цієї суботи, 20 травня, на відкриття оновленого Київського велотреку, який спільними зусиллями – громади, активістів, депутатів, столичної влади – захистили від забудови, повернули у власність громади і відновили.

«Почнеться дійство великим велопарадом. Сідаємо всі на велосипеди і долучаємося до свята спорту та здоров’я», – закликав киян Віталій Кличко.