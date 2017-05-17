У Києві з Арки дружби народів прибрали "веселку" (фото)

Розфарбованій у кольори веселки Арці дружби народів у Києві повернули звичаний вигляд.

"Як і обіцяли... повернули, як і було! :)"- пише на своїй сторінці у Facebook Геннадій Курочка – керівний партнер компанії CFC Consulting, яка виграла тендер на проведення комунікацій до Євробачення-2017.

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За його словами, незабаром КМДА оголосить конкурс проектів серед всіх охочих на найкраще рішення-інсталяцію Арки дружби народів.

Крім того, поділився Курочка, вони подадуть на конкурс свій проект - "Арка розмаїття" - тільки він буде "поліпшений".

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Києва активісти "Правого сектору" і "Свободи" зупинили роботи з розфарбування Арки дружби народів у кольори веселки. У ПС вважають, що таке прикрашання арки - прихована пропаганда ЛГБТ.

4 травня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що Арку дружби народів завершать оздоблювати, прикрасивши фрагментом орнаменту.