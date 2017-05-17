У Києві 20 травня буде обмежено рух транспорту за маршрутом велопараду

У Києві у суботу, 20 травня, обмежать рух транспорту за маршрутом велопараду.

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Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, суспільна акція велосипедистів «Велодень» проходитиме у форматі параду центральними вулицями міста.

Сотні любителів велоспорту зберуться на Софійській площі, звідки об 11:30 стартують за маршрутом велопараду.

На час проведення спортивно-масового заходу планується обмеження руху транспорту за маршрутами велопараду.

Зокрема, з 10:00 до 12:30 рух автомобілів буде обмежено за такими маршрутами: вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. І. Франка – вул. В. Липинського – заїзд на велотрек; Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Московський міст – вул. Труханівська – парк Дружби народів.