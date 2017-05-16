Кличко: ми вдвічі збільшили фінансування діалізу для хворих киян

Київський міський голова Віталій Кличко відвідав Київську міську клінічну лікарню № 5, де оглянув відділення гемодіалізу, повідомляє прес-служба КМДА.

Повідомляється, що на обліку в цьому відділенні сьогодні перебуває 31 пацієнт. Центр діалізу обладнаний 8 апаратами, встановлена нова система водопідготовки, яка може забезпечувати 10 апаратів. Відділення забезпечене усіма витратними матеріалами. Послуга для пацієнтів безкоштовна, фінансується з бюджету міста столиці.

«Зараз ми повністю забезпечені всіма матеріалами та маємо змогу безперебійно надавати допомогу», – наголосив завідуючий відділенням Куліш.

Кличко поспілкувався з хворими, яким у цей час надавали процедуру. Пацієнти зазначили, що задоволені якістю послуг. Проте виявилося, що не всі знають про можливість дістатися до лікарні на так званому «соціальному таксі» – автомобілі, який люди з інвалідністю можуть замовити в районній соціальній службі. Мер дав розпорядження головному лікарю розмістити в лікарні оголошення з номерами телефонів, за якими можна замовити авто.

Також Віталій Кличко доручив головному лікареві зобов’язати приватні організації, які працюють на території лікарні, долучитися до впорядкування території.

«Такий бізнес повинен не лише отримувати прибутки, а й нести соціальну відповідальність. І це стосується всіх лікарень», – наголосив він.

У коментарі журналістам міський голова зазначив, що сьогодні в столичних медичних закладах замісну ниркову терапію отримують понад 730 хворих, із них методом гемодіалізу – 492. При цьому, щороку в Києві зростає кількість хворих, яким потрібен гемодіаліз або трансплантація нирки.

Мер підкреслив, що столична влада робить усе можливе, аби забезпечити хворих, що потребують гемодіалізу, безкоштовними процедурами.

«Наприклад, у 2014 році на гемо- та перитонеальний діаліз із бюджету витратили понад 60 млн грн, а цього року запланували вдвічі більше коштів – уже 120 млн грн», – наголосив Віталій Кличко.

Він зауважив, що в Києві, в різних медзакладах сьогодні працює 5 діалізних відділень – три дорослих і два дитячих.

Також повідомляється, що така організація надання замісної ниркової терапії дуже складна. Тому столична влада планує створити єдиний центр нефрології та діалізу, де б можна було ефективно моніторити якість послуг і за допомогою реєстру відслідковувати скільки саме пацієнтів отримують допомогу. Це також дасть змогу ефективно та економічно обґрунтовано планувати кількість діалізних місць у столиці, де пацієнти отримуватимуть якісний медичний сервіс.