Киян чекають нові затори: на все літо закривають міст біля метро "Нивки" (відео)

У Києві відсьогодні з полудня на три місяці закривають міст біля станції метро "Нивки". Про це повідомляє ТСН.

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Через ремонт на одній з основних магістралей столиці - проспекті Перемоги - можуть утворитися постійні затори. Для водіїв залишиться проїзд під мостом, який і раніше був перевантажений у години пік.

До середини липня ремонтуватимуть частину шляхопроводу, що веде до центру міста, а потім - навпаки. Це буде перша реконструкція від 70-х років, коли був зведений міст.

Уже до осені киян тут чекає 6 смуг у напрямку міста (4 знизу і 2 зверху на шляхопроводі), і 5 у зворотньому (2 знизу і 3 на шляхопроводі). Таким чином міська влада збирається боротись із заторами.