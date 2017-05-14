Кличко подякував волонтерам Євробачення: "ви впоралися на відмінно"

Мер Києва Віталій Кличко привітав волонтерів пісенного конкурсу із вдалим проведенням Євробачення-2017 та подякував хлопцям і дівчатам, які працювали під час проведення конкурсу у Києві та зібралися сьогодні відзначити завершення Євробачення у Київській фортеці.

Читайте такожМінгареллі: Україна організувала Євробачення на дуже високому рівні

"Я вчора також був у МВЦ і бачив вашу роботу. І переконався, що ви впоралися на відмінно. Завдання було не простим, однак нам вдалося, об'єднавши зусилля, провести конкурс на найвищому рівні. Завдяки, зокрема, і вам шанувальники конкурсу змогли побачити справді європейський і гостинний Київ. Тому я вдячний кожному з вас за роботу, за ваш час та сили і бажаю вам успіхів! Продовжуйте і надалі бути такими ж активними, адже від вас багато в чому залежить успіх України", – звернувся Віталій Кличко до волонтерів Євробачення-2017.

Мер столиці зазначив, що той настрій, який панував у Києві, ті емоції, які дарує музика, запам'ятаються надовго.

"Я чув дуже гарні відгуки від гостей Євробачення, адже вони відчували, що про них турбуються. Як іноземці, так і шанувальники конкурсу з України відчували себе комфортно у Києві, і у них залишилися тільки позитивні емоції від нашого міста. І це означає, що нам вдалося провести один з найкращих конкурсів за всю історію Євробачення", – зазначив мер столиці.