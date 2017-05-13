У Києві знесли останній пам'ятник Леніну (відео)

12 травня в Києві знесли останній пам'ятник Леніну, який перебував у Голосіївському районі столиці на вулиці Козацькій. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі FrozenNoseStudio.

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На відео можна побачити, як троє людей тягнуть пам'ятник за мотузки, потім він падає на землю й розбивається на декілька частин.

Раніше Громадське на своїй сторінці у Facebook повідомляло, що у Голосіївському районі Києва на вулиці Козацькій, 122, досі стоїть пам'ятник Володимиру Леніну, хоча за законом про декомунізацію його повинні демонтувати.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня 2016 року впав останній у районному центрі (на підконтрольній Києву території) пам'ятник Леніну на території України.