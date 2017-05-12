Кличко проінспектував роботи з ремонту дитсадка та добудови школи в Голосіївському районі​

Цього року в столиці буде відкрито дві нових школи та 10 садків. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції будівництва другого пускового комплексу школи №151 у Голосіївському районі.

Заклад побудований у 1999 році без спортивної, актової зали та харчоблоку. Наразі в школі вчаться 425 учнів і для повноцінного функціонування навчального закладу виникла потреба в добудові другого пускового комплексу. Будівництво розпочато у 2016 році та його загальна вартість – 48 млн грн.

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«Ми всі хочемо, щоб наші діти вчилися в належних умовах. І ми взяли на себе завдання цього року добудувати і відкрити в школі сучасну спортивну залу, бібліотеку, сучасний харчоблок, футбольне поле», – сказав міський голова Києва.

Окрім того, Віталій Кличко проінспектував хід капітального ремонту в приміщенні дошкільного навчального закладу №305, який знаходяться поруч зі школою. Із 1999 до 2014 року приміщення перебувало в оренді, оперативному користуванні Київського міського дитячого санаторно-курортного медичного об’єднання (дитячий санаторій «Озерний»). Діяльність садочка було відновлено у лютому 2015 року та управлінням освіти створено необхідні умови для прийому дітей. Зокрема, відновлено систему водопостачання, придбано дитячі меблі, інвентар, посуд, обладнання для харчоблоку.

У 2016 в садочку розпочали капітальний ремонт за кошти Українського Фонду Соціальних інвестицій та кошти міського бюджету. У рамках проекту виконується капремонт приміщень 4-х груп, заміна покрівлі та низка інших робіт, включаючи благоустрій території.

«Ми взяли на себе зобов᾽язання запустити цей оновлений садок із 1 вересня. Він буде відповідати всім сучасним вимогам», – додав мер Києва.

Він нагадав, що нині черга до дитячих садків майже 11 тисяч дітей і цього року столична влада планує скоротити її на 3400 місць.

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«Цього року ми запустимо 10 дитячих садків. А за 2-3 роки взяли на себе зобов᾽язання взагалі ліквідувати чергу до дитячих садків», – додав Віталій Кличко.

Мер Києва також наголосив, що столична влада вирішуватиме проблему з переповненням класів у деяких столичних школах.

«Минулого року ми відкрили дві нових сучасних школи. Цього року також будуть дві відкриті школи», – додав Віталій Кличко.