КМДА і "1+1" розробили мобільний додаток Kyiv City Guide для піших екскурсій по Києву

Київська міська державна адміністрація спільно з телеканалом «1+1» розробила мобільний додаток Kyiv City Guide, що об'єднує основні пішохідні маршрути для проведення екскурсій по Києву без допомоги екскурсовода. Як повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Олексій Резніков в ході презентації проекту, наразі в додатку представлено дев'ять туристичних маршрутів.

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«Станом на сьогодні це дев'ять екскурсій, які зможе прослухати кожен бажаючий. І це тільки початок. На сьогодні це додаток двомовний – українською та англійською мовами», – сказав він, додавши, що онлайн-путівник вже доступний для скачування в онлайн-магазинах App Store і Google Play.

За словами Рєзнікова, інвестиції в проект склали 270 тис. грн, але для користувачів програми всі екскурсії будуть безкоштовними. «В інших країнах вартість таких екскурсій може складати від 1 до 5 євро», – сказав заступник голови КМДА.

Резніков додав, що в майбутньому мобільний путівник буде поповнюватися новими маршрутами. Зокрема, протягом двох місяців розробники планують додати декілька екскурсій, озвучених київським мером Віталієм Кличком.

«Міський голова Віталій Кличко погодився з тим, щоб ще кілька нових екскурсій були озвучені його голосом на трьох мовах – українською, англійською та німецькою», – сказав Рєзніков.

Як повідомила ведуча проекту «Сніданок.Вихідний» на телеканалі «1+1» Валентина Хамайко, яка озвучувала п'ять екскурсій, з допомогою онлайн-путівника гості столиці зможуть дізнатися, які місця їм варто відвідати, де зупинитися, купити сувеніри і так далі. При цьому вона зазначила, що даний проект варто розширити і на інші міста України.

«Мені б хотілося, щоб такий гід був і в інших великих і маленьких містах. Щоб, приїжджаючи в регіон, людина міг запустити мобільний додаток і спокійно, не питаючи місцевих жителів, використовувати наведені підказки», – сказала вона.

За словами начальника управління туризму КМДА Антона Тараненко, додаток дуже зручно у використанні і запускати його можна навіть без підключення до інтернету. До кожної екскурсії, крім аудіофайлу, додається текстове опис маршруту і фото. При цьому кожен користувач програми зможе завантажувати власні фотографії і залишати коментарі.

«Ми спільно з партнерами розробили саме ті маршрути, які будуть цікаві кожному туристу. Ми зробили фокус-групи за цим проектом. Ми задіяли майже всі туристичні напрямки... навіть екскурсія по місцях Революції гідності», – сказав він.

Тараненко також запросив до співпраці компанії, зацікавлені в розробці власних екскурсій, щоб згодом завантажити в програму нові цікаві маршрути.

Як повідомляв УНІАН, надходження від туристичного збору в бюджет України у 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 31,4% – до 54,094 млн грн.

У зв'язку з проведенням в Києві «Євробачення-2017» і, як наслідок, напливом туристів міські власті чекають, що столичний бізнес в 2017 році зможе заробити близько 20 млн євро. Раніше в КМДА прогнозували, що з 30 квітня по 14 травня у Києві очікується близько 20 тис. іноземних туристів.