Кличко відвідає фінал Євробачення

Мер Києва Віталій Кличко відвідає у суботу, 13 травня, фінал «Євробачення-2017». Про це він заявив в коментарях журналістам.

«Як можна дивитися фінал «Євробачення» вдома? Ми його так довго чекали і так готувалися! Я буду знаходитися там – у Міжнародному виставковому центрі», – сказав Віталій Кличко.

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Мер столиці додав, що квитки купив ще декілька місяців тому.

«Я хочу відчути атмосферу, послухати «живу» музику разом із глядачами в залі. Будемо вболівати і тримати кулаки за учасника від України», – додав Віталій Кличко.