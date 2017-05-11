Кличко пообіцяв на третину скоротити чергу до дитсадків

Київський міський голова Віталій Кличко перевірив як тривають роботи з будівництва нового дитячого садочка та ліцею на Позняках і зазначив, що цього року в столиці буде відкрито 10 дитячих садочків, а черга до дошкільних навчальних закладів скоротиться на третину.

«До кінця цього року ми плануємо відкрити 10 дитячих садків: 4 з них – нові, та 6 – відреконструйовані. Ми також плануємо зменшити на третину чергу до дитсадків завдяки тому, що буде створено 3400 місць для дошкільнят у нових садках і збільшено кількість груп у діючих. І наше завдання – аби за 3-4 роки черг до дошкільних навчальних закладів Києва не було», – наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці перевірив, як тривають роботи з будівництва дитсадка на 260 місць у 9-му мікрорайоні Позняків. Будівництво об’єкта розпочалося в лютому цього року, і місто вже запланувало виділити 75 млн грн на його завершення. На сьогодні виконані земляні роботи, залита фундаментна плита, завершується нульовий цикл (приміщення підвалу).

«На цій ділянці буде не лише дитсадок, а й сквер. Ми врахували побажання мешканців, адже відомо, що в цьому районі недостатньо не лише об’єктів інфраструктури, а й зелених зон», – розповів мер міста.

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Віталій Кличко також проінспектував, як триває будівництво ліцею на 22 класи в житловому масиві Осокорки-Північні. Сьогодні в новому ліцеї виконано монтаж конструкцій І-ІV поверхів.

«Будівельники пообіцяли мені, що вже 1 вересня ліцей прийматиме учнів. Це буде сучасна споруда, обладнана за всіма сучасними вимогами – інтерактивні дошки, сучасні спортивні зали, споруда буде утеплена, в ній встановлять LED-освітлення», – розповів міський голова.

Також в одному із дитсадків на Позняках мер столиці перевірив, як працює «тривожна кнопка».

«Я задоволений результатом, адже служба охорони прибула до дитсадка за 4 хвилини 30 секунд, що майже вдвічі швидше за норматив. Ми турбуємося про безпеку всіх киян, а особливо – дітей, саме тому цього року ми обладнали всі дитячі навчальні заклади «тривожною кнопкою». І, як ми змогли переконатися, ця система працює справно», – зазначив Віталій Кличко в коментарі журналістам.